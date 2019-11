Vittoria in campionato per il Liverpool che comanda la Premier League a quota 40 punti con ben undici lunghezze di vantaggio dal Manchester City. Quest'oggi una doppietta di Van Dijk regala il successo alla squadra di Klopp che batte il Brighton. Gli avversari segnano anche un gol con Dunk al 79' ma alla fine la vittoria è dei Reds per 2-1.