Ultime calcio Napoli - Due volte in vantaggio, ma due volte raggiunti. La trasferta col Celta Vigo rischia di costare cara al Barcellona che non va oltre al pari in casa del Celta. Passati in vantaggio con Suarez, nella ripresa Smolov, su assist di Yokuslu, trova il pari prima della doppietta di Suarez. All’88° la doccia fredda con Iago Aspas che segnava e fissava il risultato sul 2-2.

Messi