Euro U21, le formazioni di Spagna-Belgio: out Fabian Ruiz

L’Italia affronterà la Polonia, ma per il Gruppo A dell’Europeo Under 21 scendono in campo, alle ore 18.30, Spagna e Belgio. Nella Rojita diversi cambi per il tecnico De la Fuente che manda in panchina Fabian Ruiz, uscito per infortunio contro il Napoli. Queste le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio:

Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Junior Firpo; Ceballos, Merino; Soler, Dani Olmo, Oyarzabal; Mayoral

Belgio (4-4-2): De Wolf; Cools, Faes, Bornauw, Cobbaut; Mangala, Heynen, Schrijvers, Bastien; Lukebakio, Mbenza