La Spagna giocherà questa sera contro le Far Oer, la sua terza gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Fabian Ruiz, centrocampista azzurra, non è presente nella formazione titolare e partirà dalla panchina.

LE SCELTE UFFICIALI DI MORENO

(4-3-3) De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Mario Hermoso, Gayà; Rodri, Parejo, Thiago; Oyarzabal, Rodrigo, Suso