Euro 2020, arbitri potrebbero dirigere in via eccezionale una sfida della "propria" Nazionale

Calcio - Oltre alle rose allargate a 26 giocatori e ad altre novità, la UEFA ha comunicato che in caso di membro della classe arbitrale positivo al Covid-19, eccezionalmente per l'Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno, anche un direttore di gara della stessa nazionalità di una delle sue selezioni impegnate potrebbe arbitrare la sfida. Questo il testo del dispositivo: "Se un membro della squadra arbitrale designata per una partita risulta positivo al COVID-19, la UEFA può eccezionalmente nominare ufficiali di gara sostitutivi che possono essere della stessa nazionalità di una delle federazioni nazionali interessate e/o potrebbe non essere presente nell'elenco della FIFA".