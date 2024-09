Esultanza Osimhen, bacia una maglia "speciale" del Galatasaray: la sua doppietta però non basta | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Primi gol e doppietta per Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray: il nigeriano ha segnato due gol tra il 20' ed il 28' del primo tempo che però non sono bastati ai padroni di casa. 

I giallorossi, avanti 3-1 all'intervallo contro il Kasimpasa, sono stati rimontati in pieno recupero e la gara è terminata 3-3. Eultanza speciale per Osimhen dopo il secondo gol: il centravanti ha esibito una maglia con su scritto "finalmente" per poi baciare la divisa del Galatasaray.

In allegato il video