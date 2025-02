Bestemmia dopo Juve-Inter, Lautaro squalifica? Ecco quante giornate rischia

Ultimissime Serie A: nervi tesissimi ieri per Lautaro Martinez al fischio finale di Juventus-Inter, match finito 1-0 per i bianconeri e coi nerazzurri che falliscono il sorpasso ai danni del Napoli dopo il pari con la Lazio.

Lautaro a rischio squalifica dopo Juve-Inter?

L’argentino, capitano della squadra di Simone Inzaghi, è apparso particolarmente nervoso e come ripreso dalle telecamere si sarebbe lasciato andare anche a una espressione blasfema che - regolamento alla mano - potrebbe costargli una squalifica.

Di quanto? Di appena una giornata tuttavia. Così nel caso in cui dovesse effettivamente scappare la sanzione, il sudamericano sarebbe a rischio per Inter-Genoa e non certamente per la sfida scudetto del Maradona.