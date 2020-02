Serie A - "Commisso ha ragione a lamentarsi, il secondo rigore non c’era. A Pasqua l’ha detto pure un collega esperto come Calvarese al Var. Se non ha cambiato idea trattasi di evidente sudditanza psicologica di un giovane arbitro che vuol fare carriera...Peccato..." Così su Twitter il giornalista Enzo Bucchioni a proposito degli episodi arbitrali di Juventus-Fiorentina.