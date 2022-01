Gazzetta - Errore Serra Milan-Spezia: l'Aia si scusa con i rossoneri, l'arbitro verso un lungo stop

Ultime notizie di Serie A con l'AIA pronta a fermare e punire con un lungo stop l'arbitro Serra per l'errore in Milan Spezia che è costata la vittoria ai rossoneri, poi usciti sconfitti nei secondi finali.

Arrivano aggiornamenti importantissimi da Gazzetta dello Sport riguardo l'errore dell'arbitro Serra in Milan Spezia, ora l'AIA è pronta a punire l'arbitro fermandolo con un lungo stop, scuse anche ai rossoneri.

I vertici arbitrali hanno riconosciuto le falle, ritenute gravi, del giovane fischietto: potrebbe non essere designato per oltre due turni l'arbitro Serra dopo l'errore in Milan Spezia.

Scuse a strettissimo giro. Sono quelle arrivate dai vertici Aia al Milan dopo gli errori compiuti dall'arbitro Marco Serra, torinese di 39 anni. Errori compiuti, tra l'altro, di fronte ad Andrea Gervasoni, il vice del designatore fiorentino Gianluca Rocchi, presente in tribuna a San Siro per Milan-Spezia. Il Milan ha riconosciuto che l'arbitro ha avuto una giornata decisamente storta, come avevano testimoniato anche le immagini del finale, con alcuni giocatori quasi a 'rincuorare' il direttore di gara, cosciente dei propri sbagli.

Al di là delle scuse, che erano arrivate nel post partita anche dall'arbitro stesso, risulta però evidente che delle conseguenze ci saranno. Per il gol 'tolto' a Messias che ha scatenato l'ira rossonera, certo, ma non solo: una prestazione, la sua con troppe falle, incluso il rigore non visto dal campo. Così Serra verrà fermato, una sosta che potrebbe prolungarsi anche per più di due giornate. Il fischietto fa parte dei 'giovani' che vengono designati dall'"allenatore" degli arbitri Rocchi perché in possibile crescita. In questo caso gli era stata assegnata una gara che, sulla carta, non sembrava essere tra le più complicate della giornata. E non sarebbe - per inciso - l'unico fermato: possibile stop in vista anche per l'assai incerto Maggioni visto in Roma-Cagliari, altro dei fischietti utilizzati da Rocchi nella turnazione, con il Covid che a volte incide nelle scelte per le designazioni per ciascun turno.