Empoli Napoli, biglietti settore ospiti in vendita lunedì: info, prezzi e modalità

Da lunedì in vendita i biglietti settore ospiti di Empoli-Napoli, partita di Serie A in trasferta allo stadio Castellani sabato 20 aprile 2024 ore 18:00. La vendita comincerà lunedì 15 aprile alle ore 16:00 e in totale saranno 3100 i biglietti riservati ai napoletani.

Da lunedì 15 a martedì 16 aprile: vendita riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli.

Da mercoledì 17 aprile a venerdì 19 aprile: vendita libera a tutti i tifosi del Napoli

I biglietti settore ospiti di Empoli Napoli si acquistano su VivaTicket.

Ultime notizie. I settori riservati agli ospiti sono la Curva Sud Ospiti e la Tribuna Laterale Sud Ospiti dello stadio Castellani di Empoli. Ecco il prezzo del biglietto settore ospiti di Empoli Napoli, comprensivo di prevendita:

Curva Sud: 35,00 euro (nessun ridotto)

(nessun ridotto) Tribuna Laterale Sud: 40,00 euro (intero) 35,00 euro (ridotto over-65, under-14 e donne)

La SSC Napoli consiglia ai tifosi di prendere visionedelle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso e la normativa per striscioni e coreografie dello stadio Castellani di Empoli.