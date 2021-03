Empoli, aumentano i casi di Coronavirus! A rischio la gara con la Cremonese, mercoledì la decisione

Ultime notizie calcio - Anche oggi l'Empoli ha riscontrato nel gruppo squadra ulteriori casi di posivitià al Coronavirus, come comunicato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale:

"Empoli FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Tutti i casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".

In ragione di ciò, come riporta PianetaEmpoli.it, resta in dubbio la partita contro la Cremonese di venerdì, con il club toscano che ha fino a mercoledì di tempo per giocarsi il jolly per posticipare una gara a causa della pandemia in atto.