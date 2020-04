Emergenza Coronavirus, scelta dal Governo l'app per il tracciamento

Ultime notizie - Fa passi avanti il Governo verso la Fase 2 nella lotta contro il Coronavirus. La scelta del governo, dopo diversi giorni di valutazione, è caduta sul progetto presentato da Bending Spoons e dal centro medico Santagostino di Luca Foresti. Si chiamerebbe "Immuni". Secondo quanto riportato da Tgcom, il passaggio finale dovrà comunque essere sancito dalla task force di Vittorio Colao e passare alla firma del commissario Arcuri. L'app in questione non sarà obbligatoria ma andrà scaricata in maniera volontaria.

