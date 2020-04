Emergenza Coronavirus, novità sull'esame di maturità: prova orale in classe e non online

Ultime notizie - Il Governo continua a lavorare senza sosta per rendere la vita post quarantena ed il periodo di convivenza con il Coronavirus quanto più normali possibile. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il sole 24 ore", in tal senso potrebbero arrivare delle novità importanti relative all'esame di maturità, che potrebbe essere sostenuto dagli studenti, nella prova orale, in classe e non online, come inizialmente immaginato. L'ordinanza da parte del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina potrebbe arrivare nelle prossime settimane ma allo stato attuale delle cose la strada sembra tracciata: esame ipersemplificato, da svolgere in presenza in classe e non via internet, possibilmente a partire dal 17 giugno. A questo punto è quanto meno ipotizzabile un rientro nelle aule a settembre.