Emergenza Coronavirus, Mourinho scende in campo: lo Special One in aiuto dei più deboli [VIDEO]

Ultime notizie calcio - L'allarme Coronavirus sta gettando nel panico l'intera Europa, con i vari Paesi alle prese con una crisi che dal punto di vista sanitario, a causa dell'alto tasso di contagiosità, non ha precedenti. Anche a Londra ormai si è propagato in maniera importante e per questo motivo ha deciso di scendere in campo, metaforicamente parlando, anche José Mourinho, tecnico attualmente in forza al Tottenham. Lo Special One, infatti, si è unito all'associazione Age UK per distribuire beni di prima necessità alle persone chiuse in casa a causa di questa emergenza virale. Un aiuto fondamentale soprattutto per le persone più deboli.

Coronavirus