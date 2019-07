Shock per Elneny! Trovato un cadavere nella casa in costruzione in Egitto del giocatore dell'Arsenal

Mohamed Elneny sotto shock. Il centrocampista egiziano di proprietà dell'Arsenal, è stato vittima di un clamoroso episodio. Macabro ritrovamento nel cortile dell'abitazione di in costruzione in Egitto, nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra. E' stato il padre del giocatore a ritrovare infatti un corpo senza vita all'interno della casa. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, il cadavere non sarebbe stato ancora identificato dalle forze dell'ordine. Un'indagine è stata appena avviata per capire le cause del decesso e il motivo per il quale il corpo sia stato ritrovato all'interno della casa in costruzione di Elneny. Secondo episodio spiacevole per i calciatori dell'Arsenal, dopo la vicenda Kolasinac-Ozil accaduta nei giorni scorsi, con i giocatori aggrediti per un tentativo di rapina.