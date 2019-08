Attimi di relax per i calciatori del Napoli. Elif Elmas, da poco arrivato, sta sempre più assaporando la città di Napoli, dalle bellezze naturali passando al cibo. Il giocatore macedone ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram all'interno di in noto ristorante di Marechiaro, in compagnia di Hysaj, Mario Rui e Maksimovic.

