Eca: "Seguiamo con allarme la proposta dei Mondiali biennali"

Ultime calcio - "L'Eca ha seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della Fifa di campagne di pubbliche relazioni molto attive portate avanti apparentemente con l'obiettivo di proporre delle riforme, in particolare l'introduzione di un Mondiale biennale". Con una nota l'associazione dei principali club europei, presieduta da Al Khelaifi del Paris SG (successore di Andrea Agnelli) si unisce all'Uefa nel prendere posizione contro la proposta dell'ente internazionale del calcio dei Mondiali ogni due anni. "A parte la notevole mancanza di una qualsiasi consultazione in generale, come molte parti interessate hanno sottolineato negli ultimi giorni - continua il comunicato dell'Eca -, le proposte della Fifa porterebbero a un impatto diretto e distruttivo sul gioco dal punto di vista dei club, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, le proposte metterebbero a rischio la salute e il benessere dei giocatori. Diluirebbero il valore e il significato delle competizioni dei club e delle nazionali". Secondo l'associazione dei club europei, "qualsiasi decisione relativa al futuro del calendario internazionale delle partite può avvenire solo con il consenso dei club, con il benessere dei giocatori al centro e in linea con gli obblighi legalmente vincolanti che normalmente non avrebbero bisogno di essere ribaditi". (ANSA).