Due italiani in testa in Francia e Croazia: De Zerbi e Gattuso volano con Marsiglia e Hajduk

Ultime calcio Napoli - Roberto De Zerbi e Rino Gattuso, due italiani in testa, in Francia e in Croazia, con due outsider: Marsiglia e Hajduk.

Gattuso e De Zerbi guidano i campionati in Francia e Croazia

A Lione domenica è finita in un abbraccio tra giocatori, dirigenti e allenatore. Mancavano i tifosi, per il divieto di trasferta. A Marsiglia però erano tutti in festa dopo la vittoria arrivata contro ogni speranza. Domenica a Lione, Roberto De Zerbi ha conquistato i 3 punti con i cambi e con le idee, nonostante l’espulsione di Balerdi dopo 5’. De Zerbi ha già reso più ricco l’OM, entrando nella testa dei giocatori che l’hanno seguito quando c’è stato da lottare.