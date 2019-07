Proprio in questi istanti è iniziato anche per Dries Mertens il ritiro a Dimaro-Folgarida con la SSC Napoli in vista della nuova stagione calcistica. L'attaccante belga, infatti, ha raggiunto, pochi minuti dopo la mezzanotte, lo Sporthotel Rosatti nella ridente località in Val di Sole, come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24. Da domani, dunque, tornerà a faticare agli ordini di Carlo Ancelotti.