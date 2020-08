Ultime notizie calcio. Michael Ballack, ex centrocampista di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Chelsea e della Nazionale tedesco, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore presente vicino al midollo spinale. E' quanto viene riportato dalla Bild, che fa sapere che il giocatore si sarebbe accorto della malattia appena un mese fa: l'operazione per fortuna è andata bene, con Ballack che ha iniziato la lunga convalescente.