Dove ha trascorso le feste di Natale Luciano Spalletti? Ecco dove si è rilassato il tecnico del Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Tornerà a Napoli per la ripresa degli allenamenti, che è prevista il 30 dicembre: ma dov'è stato a festeggiare il Natale Luciano Spalletti?

Il tecnico del Napoli, dopo il ko con lo Spezia che l'ha lasciato molto rammaricato, è partito il giorno dopo lasciando la città di Napoli per tornare in Toscana dove ha trascorso e trascorrerà i restanti giorni festivi. Ha scelto di rilassarsi nella sua fantastica tenuta tra le colline della Toscana, in compagnia di moglie e figli. Immancabile anche un abbraccio con la sua mamma, gli restano altri sette giorni di vacanze natalizie. Serviranno al coach di Certaldo per ritrovare le energie.