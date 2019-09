Il Celtic si è aggiudicato per 0-2 la partita contro i Rangers. Al termine del match, Scott Brown, capitano del Celtic, si dirigeva nel pullman per far ritorno a casa: un tifoso della squadra avversaria gli chiede "Dov'è tua sorella?". Il calciatore resta impietrito perché la sorella è deceduta a 21 di cancro. I Rangers hanno bandito quel tifoso dallo stadio a vita.

Clicca in allegato per visualizzare il video