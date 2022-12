Disavventura pullman Lille: incidente in moto in Tangenziale per un poliziotto della scorta, bel gesto di Fonseca | ESCLUSIVA

Il Lille di Fonseca e Ounas affronterà il Napoli di Spalletti in quella che sarà l'ultima amichevole del 2022 di questo mese di dicembre in vista della ripresa della stagione. Il club francese è appena arrivato nell'Hotel scelto.

Pullman Lille: incidente di uno dei poliziotti a Napoli

Napoli - Disavventura per il pullman del Lille durante il tragitto da Napoli Capodichino all'Hotel LHP Napoli Palace in Viale Augusto. Uno dei poliziotti di scorta in moto ha avuto un incidente in Tangenziale. Attimi di apprensione, e bel gesto da parte dell'allenatore Paulo Fonseca che si è voluto accertarsi delle condizioni del poliziotto. Un grosso spavento e solo tanta paura, ma per fortuna nulla di grave per il poliziotto.