Disastro aereo in Georgia, 9 morti: Kvaratskhelia rincuora i familiari delle vittime | VIDEO

Spaventoso disastro aereo in Georgia: doveva essere una missione di salvataggio, ma si è trasformata in una vera e propria tragedia. Nel Paese d'origine di Kvicha Kvaratskhelia un elicottero, che stava cercando di recuperare un turista straniero finito in un burrone, si è avvitato su se stesso e si è schiantato sulla montagna. Sono morte otto persone, sei dipendenti del Ministero e due medici: il pilota aveva perso il controllo dell'elicottero. Nessun sopravvissuto: è morto anche il turista che stavano cercando di salvare.

Il cordoglio di Kvaratskhelia

Video messaggio di Kvaratskhelia

Ultime notizie Napoli. Dopo la tragedia avvenuta due giorni fa in Georgia, l'attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha voluto dedicare un video messaggio ai parenti delle vittime. Ieri Kvara ha inviato un video di cordoglio ad uno dei figli di un membro dell'equipaggio scomparso nell'incidente: guarda il video in allegato.

Nel video Kvaratskhelia esprime il suo cordoglio, augura forza ai familiari delle vittime ed ha anche promesso di regalare una sua maglietta non appena tornerà in Georgia.