Diritti TV Serie A, altra fumata nera: i club restano divisi

Ultime notizie calcio Napoli - Arriva un'altra fumata nera a proposito dei diritti TV della Serie A, dal momento che l'offerta di DAZN non ha raggiunto i 14 voti a favore necessari per essere accettata in via definitiva. Questi i nomi dei club che hanno votato a favore: Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Torino, new entry nello schieramento a favore della piattaforma di streaming. Otto società, invece, si sono astenuti, mentre un altro club era assente.

Diritti TV Serie A