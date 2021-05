Diritti Tv Serie A 2020-2021, per il Napoli quasi 55mln! Solo tre club incasseranno più degli azzurri

I piazzamenti in classifica in Serie A pesano per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi da diritti tv, anche se la metà degli incassi vengano distribuiti equamente tra tutte e 20 le società.

Calcio&Finanza propone le stime del campionato 2020-2021, che vedono l’Inter come squadra che riceverà di più dai diritti tv (sempre considerando che resta al di fuori il 20%), seguita da Juventus e Milan. Le ultime stagioni pesano inoltre per il Napoli, che, nonostante il quinto posto, riceverà poco più dell’Atalanta.