Diritti Tv, giovedì si aprono le buste per Coppa Italia e Supercoppa: le ultime

Ultime calcio - La Lega Serie A ha comunicato che giovedì 1° luglio, alle ore 12, si procederà con l’apertura delle buste ricevute contenenti le offerte per entrambi i pacchetti relativi ai diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Il termine per la presentazione delle offerte scadrà lo stesso giorno alle ore 11, mentre per le o16, è convocata invece l’assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi, che copriranno le prossime tre stagioni. Le tv in corsa sono la Rai e Mediaset, possibile anche un interesse da parte di Sky. Lo riferisce Calcioefinanza.