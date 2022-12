DIRETTA VIDEO - Napoli Mondiale: Argentina-Australia LIVE, in campo Messi

Vi stiamo raccontando la 22esima edizione della Coppa del Mondo di calcio organizzata dalla FIFA ed alla luce dell'illustre e dolorosa assenza dell'Italia. CalcioNapoli24 ha pensato di offrire ai tifosi partenopei sparsi in ogni luogo della Terra, la possibilità di vivere l'evento attraverso i commenti di illustri ospiti.

Oggi Argentina-Australia! Clicca sul video e segui la diretta

Napoli Mondiale, il nuovo format TV

CalcioNapoli24 TV dà vita al format "NapoliMondiale" con tutte le gare dei tesserati SSC Napoli impegnati in Qatar commentate in diretta sul Canale 79 del DTT (Campania, Napoli, Caserta), sul canale Youtube di CalcioNapoli24 e la pagina ufficiale di Facebook. Ma la vera "chicca" sarà l'aggiunta, nel corposo palinsesto, anche della seconda Nazionale più amata dai tifosi del Napoli: l'Argentina!

Il format "Napoli Mondiale" ci vedrà in diretta già mezz'ora prima del calcio d'inizio di ogni gara, in uno studio totalmente nuovo e con veste moderna. Un autentico "salotto" dove commenteremo in diretta con i nostri ospti le gesta dei giocatori del Napoli e non solo: tante novità e approfondimenti nel classico stile che ha sempre contraddistinto CalcioNapoli24.

Oggi, sabato 3 dicembre, appuntamento alle ore 20 con gli ottavi di finale tra Argentina-Australia. In conduzione ci sarà Ciro Novellino, con ospiti Roberto Bordin e Cesar Normando Cruz oltre a tanti collegamenti.

Ad accompagnarci ci saranno prestigiosi brand locali e studi professionali e affermati, per eventuali sponsorizzazioni è possibile contattare la nostra rete vendita all'indirizzo redazione@calcionapoli24.it

Il Mondiale entra nel vivo, vi aspettiamo!