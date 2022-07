Dimaro, sul campo di Carciato anche l'agente Mario Giuffredi | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - C'è anche Mario Giuffredi al campo di Carciato per l'undicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi stiamo mostrando interamente in diretta video.

Il procuratore di Politano (il cui futuro è in bilico), Mario Rui e Di Lorenzo, dopo aver incontrato al Rosatti il presidente De Laurentiis, è arrivato al campo di Carciato per osservare da vicino questa seduta dell'allenamento.