Dimaro, il report: lavoro di scarico per Osimhen e Ounas. Le ultime su Olivera e Zielinski

Pomeriggio di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e a bordo campo si è diviso in due gruppi.

Ritiro Dimaro

Ritiro Dimaro il report della seduta di allenamento

Uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l’altro svolgeva esercitazione di calcio tennis. A chiusura di sessione esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Olivera, Zielinski e Rrahmani hanno svolto quasi tutta la sessione di allenamento in gruppo. Lavoro di scarico per Osimhen e Ounas.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli