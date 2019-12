Diletta Leotta, che gaffe con Handanovic: il portiere dell’Inter non la prende bene

Gaffe per Diletta Leotta, presentatrice dellla nona edizione del Gran Galà del calcio tenutosi l'altro ieri: Samir Handanovic, portiere dell'Inter, per terza volta in carriera è entrato a far parte della top 11 della Serie A come miglior portiere. Quando il nerazzurro è salito sul palco per ritirare il premio, la giornalista lo ha accolto così: «Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?». Handanovic però ha corretto subito la Leotta: «È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso».