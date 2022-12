Dietrofront Napoli: niente maxi-schermo per la finale, 2mila argentini con le bandiere in Piazza Dante

Annullato l'evento di oggi a Napoli: non ci sarà alcun maxi-schermo per guardare la partita finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, con grande delusione per i circa 2mila tifosi argentini accorsi in città da tutta Italia, con l'obiettivo di assistere insieme alla grande finale di questo pomeriggio.

Niente maxi schermo, oggi tifosi argentini a Piazza Dante

Ultime notizie. Dunque l'appuntamento è spostato in Piazza Dante, alle ore 12 di questa mattina: gli argentini daranno vita ad un vero e proprio "banderazo", una coreografia di bandiere che coloreranno di albiceleste la piazza napoletana. Dopodiché, i tifosi si dirigeranno singolarmente nei bar e nei locali del centro storico per guardare la finale e dopo si concentreranno a Largo Maradona, ai Quartieri Spagnoli.

Nessun maxi schermo, dunque; secondo Il Mattino, "troppo poco il preavviso degli organizzatori al Comune di Napoli".