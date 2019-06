Diego Costa nei guai in Spagna: l'attaccante è stato accusato di frode fiscale

Diego Costa come Cristiano Ronaldo: anche il brasiliano è finito nel mirino del Fisco spagnolo. Come riporta la stampa locale, l'attaccante stato accusato per una frode fiscale di oltre un milione di euro che risale al 2014, quando il centravanti - accostato al Napoli in questi giorni - si trasferì dall'Atlético Madrid al Chelsea.

Secondo l'agenzia Tributaria, al momento del passaggio dalla Spagna all'Inghilterra, il giocatore ha dichiarato una somma in merito ai diritti d'immagine incassati ma senza includere la quota percepita in Gran Bretagna, così da eludere lo stato spagnolo senza versare quanto dovuto. Come CR7 quindi, anche il sudamericano ora potrebbe spingere per la cessione all'estero così da evitare ulteriori conseguenze nel territorio.