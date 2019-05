Di Lorenzo arriva all'Hotel Vesuvio per la firma sul contratto: il terzino regala un sorriso ai presenti, con lui anche l'agente [VIDEO & FOTO CN24]

Di Lorenzo al Napoli - Dopo le visite mediche a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, a minuti è attesa la firma sul contratto che legherà il terzino destro Giovanni Di Lorenzo alla SSC Napoli per ben cinque anni. Si è trattata di una sorta di operazione flash quella condotta dal ds Cristiano Giuntoli, che ha strappato il "sì" prima all'Empoli sulla base di otto milioni fissi più uno di bonus e poi al calciatore, entusiasta di iniziare questa avventura. Il calciatore proprio in questi istanti è arrivato all'Hotel Vesuvio, sul lungomare Caracciolo, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ha, però, regalato un sorriso. Accanto a lui, a spalleggiarlo, il suo agente Mario Giuffredi. Pochi minuti dopo Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha lasciato la struttura alberghiera.

Mercato Napoli, è Di Lorenzo il primo colpo

E' pronto ad iniziare questa nuova avventura l'ormai ex terzino dell'Empoli, che ieri aveva commentato così questa esperienza alle porte:

"È un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A. Non bisogna mai arrendersi".

