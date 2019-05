DIRETTA - Di Lorenzo arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: "Un sogno vestire la maglia del Napoli". Domani la firma sul contratto [VIDEO & FOTOGALLERY CN24]

Villa Stuart - Giovanni Di Lorenzo si legherà al Napoli con un contratto di cinque anni. Il terzino proveniente dall'Empoli sta per trasformarsi nel primo acquisto ufficiale di questa sessione di calciomercato. Questa mattina, alle ore 10.30 svolgerà le visite mediche presso la clinica di Roma Villa Stuart. Sarà ovviamente sottoposto ai consueti test clinici che ne dimostreranno l'integrità fisica.

Domani, poi, è prevista la firma di Di Lorenzo con il Napoli con un contratto quinquennale da 1.2 milioni di euro a stagione. Il costo totale dell'operazione si attesta tra i 9 e i 10 milioni di euro. A breve il terzino potrà coronare il suo sogno di essere allenato da Carlo Ancelotti e di ascoltare la musichetta della Champions League.

11.00 - Ora stanno iniziando i test clinici per il neoacquisto del Napoli

10.36 - Prima di cominciare le visite mediche, Giovanni Di Lorenzo si è intrattenuto per la colazione

10.33 - All'interno della clinica è presente anche il capo ufficio stampa della SSC Napoli, Guido Baldari.

10.31 - Giovanni Di Lorenzo è entrato a Villa Stuart accolto dai giornalisti e dai fotografi all'esterno della clinica.

9.47 - Villa Stuart, i medici attendono Giovanni Di Lorenzo e all'esterno della struttura sono già presenti fotografi e inviati giornalisti.

La tempistica sugli esami clinici è assai varia. Tra l'altro il Napoli è particolarmente accorto nell'acquistare calciatori integri fisicamente e questo talvolta si traduce in un supplemento di visite mediche anche nel centro tecnico di Castel Volturno.

Nella giornata di ieri il suo agente, Mario Giuffredi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte. Di seguito un piccolo estratto.

"Di Lorenzo è stato già in città e devo dire che i tifosi lo hanno accolto bene, lo letto ammirazione nei loro occhi e quindi non mi preoccupa. Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se Corsi deciderà in maniera positiva, venerdì ci sarà anche la firma"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Di Lorenzo apre già il cuore ai suoi nuovi tifosi, parlando di sogno per quella maglia azzurra. Un accenno ad Ancelotti e ai supporters sugli spalti dello stadio San Paolo. (Intervista Di Lorenzo integrale)

«Ancelotti non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica».