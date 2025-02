Giovanni Di Lorenzo è a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, la sua terra d'origine. Il capitano del Napoli si sta godendo un po' di vacanza approfittando di qualche giorno di riposo concesso da Antonio Conte e a fargli compagnia c'è anche un altro volto noto della Serie A. Si tratta di Bryan Cristante, calciatore della AS Roma, che in questa immagine posa con un tifoso napoletano al fianco di Di Lorenzo, proprio a Forte dei Marmi.