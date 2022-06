Manifesto ultrà contro De Laurentiis: "Critichi il vil denaro, ma sei solo un mercenario" | FOTO

Notizie Napoli calcio. Non si placano le critiche nei confronti del presidente De Laurentiis. In città negli scorsi mesi fioccavano gli striscioni contro il patron azzurro e ieri è apparto un altro manifesto in città dal titolo "La Barzelletta".

De Laurentiis manifesto Vecchi Lions

Volantino contro De Laurentiis

Il volantino è firmato dal gruppo dei Vecchi Lions ed attacca apertamente l'operato di De Laurentiis e le sue recenti parole. Sul manifesto si legge:

"Critichi i giocatori per il vil denaro, mai i conti in banca parlano chiaro: tu sei un lurido mercenario".

