De Laurentiis-Napoli, KKN annuncia: resterà a Castel Volturno anche la prossima settimana

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis resterà vicino alla squadra in questo momento complicato. Dopo l'arrivo di ieri a Castel Volturno e la cena con Spalletti ed i calciatori, arrivano ulteriori aggiornamenti.

De Laurentiis Napoli Castel Volturno

De Laurentiis a Castel Volturno anche settimana prossima

Come riportato da Carlo Alvino, che ha anticipato alcuni temi dell'intervista a De Laurentiis, il patron vuole restare vicino alla squadra per trasmettere sicurezza in vista di questo finale di stagione che deve riportare la Champions.

Il patron, infatti, assisterà agli allenamenti per tutta questa settimana ma ha deciso di prolungare la sua presenza a Castel Volturno anche per la prossima settimana. Un segnale chiaro di sostegno da parte di De Laurentiis.