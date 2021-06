De Laurentiis sui 5 cambi: "Mi fa incazzare che vengono utilizzati solo negli ultimi minuti! Il valore dei miei giocatori si annulla se giocano poco"

Conferenza stampa De Laurentiis - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"C'è un disamore dei ragazzi fino a 20 anni verso il calcio giocato: le istituzioni calcistiche non si sono rese conto di questo. Una cosa che mi ha fatto molto incazzare è che otteniamo 5 cambi, ma è possibile che io li uso negli ultimi 10 minuti? Ma come, il valore dei miei calciatori si annulla perché entrano solo 5 minuti? Prima ne avevo 3, ora ne ho 5 e non è cambiato nulla? Mica uno che gioca nel secondo tempo è meno bravo di chi gioca il primo tempo. Sono diventato anche io drogato di calcio e vedo che tutti fanno i cambi solo alla fine".