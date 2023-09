De Laurentiis non segue la squadra in portogallo: il patron azzurro presente al matrimonio di Lorito | FOTO

Aurelio De Laurentiis non è volato con il Napoli in Portogallo per la prima di Champions e oggi ha partecipato al matrimonio di Matteo Lorito rettore dell’Università Federico II che si è sposato con Francesca Marino. A sposarli con rito civile è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il ricevimento a Villa Doria d’Angri. Presenti, oltre ad Aurelio De Laurentiis, tra gli altri anche il presidente dell’Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci, Maurizio De Giovanni, Marino Niola, Marco Zurzolo.

Guarda le foto publicate dal Mattino.