De Laurentiis lascia Castel Volturno: incontro con Spalletti, poi l'allenamento da bordo campo | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha lasciato Castel Volturno pochi minuti fa. Il presidente della SSC Napoli è arrivato in mattinata al Konami Training Center, alla ripresa degli allenamenti. Rincontrerà la squadra stasera a cena, con Spalletti e azzurri che fino a stasera resteranno insieme al centro sportivo. Nel pomeriggio, la seconda seduta d'allenamento. Ma cos'è successo in mattinata con il patron azzurro in sede?

De Laurentiis a Castel Volturno: allenamento e incontro con Spalletti

Come riportato dalla radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno è arrivato davvero presto stamattina. Poi un lungo incontro con Luciano Spalletti, prima di assistere all'intera seduta d'allenamento a bordo campo. Solo al termine della seduta mattutina, il patron azzurro ha lasciato il centro sportivo: si ritroverà a cena con l'intero gruppo.