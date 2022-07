De Laurentiis insultato e offeso da alcuni tifosi, disgustoso episodio al Rione Alto | VIDEO

Aurelio De Laurentiis quest'oggi si è recato dal suo dentista di fiducia a Napoli al Rione Alto. Il presidente del Napoli, tornato in città insieme alla squadra dopo il ritiro di Dimaro, si era recato a visita dal dentista, uscendo poi poco prima di cena. Un increscioso episodio ha però coinvolto il numero uno azzurro, che si era anche fermato a parlare con un tifoso in particolare, che gli aveva formulato alcune domande di mercato (clicca qui per vedere).

Uno sparuto gruppo di tifosi presenti però, ha pesantemente offeso ed insultato il presidente rivolgendogli epiteti gravissimi. Si può manifestare malcontento e insoddisfazione, ma non con maleducazione, volgarità e offese. Se si pretende rispetto e trasparenza, si ricambia con rispetto e garbo. Un atteggiamento totalmente da condannare e da cui chiunque dovrebbe dissociarsi.

Clicca su play per vedere il video: