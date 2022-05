De Laurentiis incontra gli studenti di Caserta: domani sarà all'ITIS Giordani

Napoli - Incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli studenti dell'ITIS Francesco Giordani di Caserta. Il numero uno del Napoli sarà alle ore 13 in Aula Magna . E' stato lo stesso istituto a comunicare agli allievi l'incontro che sarà valido come percorso PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).