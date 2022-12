De Laurentiis ha salutato la squadra ieri sera! Quest'anno non ci sarà la Cena di Natale

Ieri c'era anche Aurelio De Laurentiis è allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione di Napoli-Villarreal, partita amichevole. A rivelarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che svela il comportamento del presidente della SSC Napoli dopo la sconfitta rimediata ieri sera.

Ultime notizie. Ebbene, ADL non si sarebbe perso d'animo e dopo la partita, secondo il Mattino, "ha salutato la squadra e Spalletti nello spogliatoio e mercoledì sarà ancora qui anche per l’ultima gara dell’anno, quella con il Lille". ADL ci tiene a mostrarsi vicino alla squadra in questo momento, anche perché quest'anno non ci sarà la consueta Cena di Natale. D'altronde, precisa Il Mattino, "quest’anno la squadra è stata 10 giorni assieme in Turchia".