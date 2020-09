De Laurentiis-Covid, non si può cantar vittoria! Appartiene alla categoria fragile a causa delle patologie pregresse

Napoli - Si valuteranno giorno dopo giorno per la prossima settimana le condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, non è ancora fuori pericolo il numero uno azzurro che intanto è in buone condizioni.

Nessuno dei suoi collaboratori più stretti, come l'ad Andrea Chiavelli, per esempio, potrà raggiungerlo in questi giorni. Le buone condizioni di salute non autorizzano i medici a cantare vittoria dato che il paziente appartiene a una categoria piuttosto fragile per le patologie pregresse. La situazione è buona ma non risolta, ma quel che conta è che non ci sono tracce di polmonite. In questo momento, dunque, i due pazienti non vengono curati con farmaci anti-virali per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2. I controlli a distanza misurano anche costantemente il valore di saturazione dell'ossigeno.