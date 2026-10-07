De Bruyne al Real Casarea: KDB osserva gli allenamenti di Mason e Rome | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne è rientrato oggi in città e a disposizione di Allegri: dopo l'allenamento di oggi a Castel Volturno, KDB si è spostato a Casarea.

De Bruyne al Real Casarea

De Bruyne osserva gli allenamenti dei figli: il video

Ormai il Real Casarea è casa sua: Kevin De Bruyne ha trascorso oggi il tardo pomeriggio alla scuola calcio dei due figli, per osservare da vicino gli allenamenti dei due figli, Rome e Mason.

Ecco il video: