De Bruyne al Real Casarea: KDB osserva gli allenamenti di Mason e Rome | VIDEO CN24

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ultime news calcio Napoli: Kevin De Bruyne è andato al Real Casarea, scuola calcio dei figli Rome e Mason. Ecco il video

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne è rientrato oggi in città e a disposizione di Allegri: dopo l'allenamento di oggi a Castel Volturno, KDB si è spostato a Casarea.

De Bruyne al Real Casarea

De Bruyne osserva gli allenamenti dei figli: il video

Ormai il Real Casarea è casa sua: Kevin De Bruyne ha trascorso oggi il tardo pomeriggio alla scuola calcio dei due figli, per osservare da vicino gli allenamenti dei due figli, Rome e Mason.

Ecco il video:

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