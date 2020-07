Ultime notizie calcio Napoli - Davide Bernardi, inviato a bordocampo di DAZN, ha svelato un retroscena nel corso della partita tra Parma e Napoli:

"Gattuso non contentissimo dell'applicazione di Politano e Lozano. Il messicano è stato ripreso per un dubbio sulla posizione: era scalato sulla fascia, Gattuso gli ha chiesto delucidazioni ed il calciatore gli ha spiegato che spettava a lui. In generale non troppo contento il tecnico".