Danimarca-Belgio 1-2: la vince De Bruyne!

Ultime calcio - La vince da solo Kevin De Bruyne per il suo Belgio. Nel match del secondo turno di Euro 2020 tra Danimarca e Belgio, a spuntarla sono le furie rosse col punteggio di 2-1. La Danimarca domina nella prima frazione e passa subito con Pulsen. Nella ripresa entra il centrocampista del Manchester City che serve un assist ad Hazard per il pareggio e sigla dal limite il gol del sorpasso. Nel finale traversa per la Danimarca. Per Dries Mertens 45 minuti in campo, sostituito all'intervallo proprio da De Bruyne, senza grossi spunti.