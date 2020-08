Dall’Inghilterra - Tutti pazzi per Reguilón: ci sono Napoli e Lazio ma occhio al Chelsea e all'Atletico Madrid

Ultime calcio Napoli - Non sono passate inosservate le buone prestazioni che Sergio Reguilón ha messo in mostra durante il prestito al Sevilla. Il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, come riporta The Sun, piace e non poco al Chelsea di mister Lampard, desideroso di trovare l’alternativa mancina a Marcos Alonso. Sul talento dei blancos ci sono ancheArsenal ma soprattutto l’Atletico Madrid. In Italia è finito nel mirino di Lazio e Napoli. Il giocatore classe 1996 non partirà per meno di 30 milioni di euro, clausole permettendo.

Reguilón