Dalla Spagna - Coronavirus, anche il Barcellona valuta possibile taglio degli ingaggi

Il club blaugrana sta valutando un piano per mitigare gli effetti devastanti della pandemia

Sulla scia di altri club europei, anche in casa Barcellona si sta vagliando seriamente l'ipotesi di un taglio degli ingaggi dei calciatori. Il club blaugrana sta valutando un piano per mitigare internamente le conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Tra le misure da adottare quella della riduzione dei costi, che potrebbe anche comprendere una riduzione del costo di mantenimento dei dipendenti. E tra questi dipendenti rientrerebbero anche i giocatori, come riporta 'La Vanguardia'.

L'ammontare dei salari in casa Barcellona rappresenta il 61% del budget totale pianificato per la stagione 2019/2020. In totale, sono 507 milioni di euro all'anno di stipendi e 135 di ammortamenti. È per questo motivo che il club catalano potrebbe chiedere a Messi e compagni un qualche tipo di gesto per adattarsi alla situazione eccezionale. Fonti interne al club riconoscono che è necessario un "piano di sopravvivenza" che comporterà inevitabilmente dei "sacrifici".